La Polizia inaugura la stagione balneare allo stabilimento di Calambrone

Nella mattinata di giovedi 22 giugno, presso il bagno della Polizia di Stato a Calambrone, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della stagione balneare 2023, a beneficio dei poliziotti, in servizio o in quiescenza, che dalle province di Pisa e Livorno ma anche dall'interno della Toscana, fino a Firenze, come ogni anno affollano la struttura immersa tra le dune. L’occasione è stata anche quella di presentare il nuovo gestore del bagno, la Pages (Pubblica Assistenza) di Pisa, che si è aggiudicata l’appalto ministeriale triennale di gestione della struttura; nonché commemorare il ricordo del Sovrintendente Capo Russo Roberto e dell’Assistente Capo Fuso Gaetano, poliziotti in servizio rispettivamente presso la Questura di Lucca e presso la Questura di Lecce, affetti da SLA e prematuramente scomparsi (Russo nel gennaio 2021, Fuso nel novembre 2020).

A ciascuno dei due poliziotti lo scorso 23 luglio fu dedicato un gazebo, strutture primariamente pensate per accogliere gli ospiti dello stabilimento balneare con problemi di disabilità, proprio come era solito fare a Calambrone Russo Roberto e a San Foca di Melendugno Fuso Gaetano, entrambi amanti del mare. Nel corso della cerimonia furono apposte targhe ricordo dei colleghi scomparsi alla presenza delle autorità.

Onori di casa da parte del questore di Pisa Gaetano Bonaccorso, che ha tenuto un breve discorso di ringraziamento alla presenza degli ospiti della struttura e delle autorità intervenute: il prefetto di Pisa, il questore di Livorno, il comandante della 46° Aerobrigata di Pisa, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri. Presente anche la vedova del Sovrintendente Capo Russo Roberto, la professoressa Loredana Caso; l’avvocato Giorgia Rollo, vedova dell’Assistente Capo Gaetano Fuso ha inviato un messaggio di ringraziamenti. Presenti anche i presidenti delle Sezioni della Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Pisa e di Pontedera.