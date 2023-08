Fiamme nel bosco di Fauglia: il vento complica le operazioni di spegnimento

Incendio boschivo in corso nel comune di Fauglia, in località Poggio alla Farnia. A causa del forte vento presente in zona il fronte di fiamma si sta allargando in una zona boscata nella quale sono presenti anche abitazioni. Già presenti 5 squadre di terra di volontari del servizio antincendi boschivi, ma il direttore delle operazioni ha richiesto l'invio di due elicotteri e di ulteriori squadre in rinforzo. Presenti anche i Vigili del fuoco, con due squadre a presidio di fabbricati civili, che potrebbero essere coinvolti. Un terzo elicottero è decollato per intervenire sul fronte di fiamma.