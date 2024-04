Incendio a Como, gravemente ferito professore dell'Università di Pisa

E' tutto da chiarire lo scenario dell'incendio in casa che si è verificato a Pasqua in via Torno a Como dove è rimasto gravemente ferito il docente comasco dell'Università di Pisa Luca Michelini. L'Ordinario di Storia del pensiero economico 58enne è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni sul 50% del corpo. Ora è ricoverato in rianimazione, prognosi riservata. Al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia è stata soccorsa anche una figlia con ustioni alle mani. Stanno meglio la moglie e l'altra figlia, che hanno riscontrato un principio di intossicazione.

Come riporta QuiComo, sul caso è aperta l'indagine per capire l'esatta dinamica degli eventi. Sul posto ha operato la Polizia Scientifica. Pare che i rilievi, eseguiti insieme ai Vigli del Fuoco, abbiano riscontrato che seppure le fiamme siano partite dalla cucina, sarebbero stati individuati altri tre diversi focolai in tutta l'abitazione, poi risultata inagibile.