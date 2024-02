Vicopisano, incendio in un frantoio: salvate 5 persone

Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta in località Palazzetto nel Comune di Vicopisano per un incendio sviluppatosi in un frantoio. All'arrivo, intorno alle 4 del mattino di sabato 24 febbraio, il personale dei Vigili del fuoco ha trovato un annesso dell'attività completamente avvolto dalle fiamme.

L'incendio lambiva la facciata dell'edificio interessando gli infissi del primo piano. All'interno delle due abitazioni sovrastanti i luoghi dell'incendio i residenti sono rimasti bloccati a causa del fumo, che non permetteva loro di allontanarsi. Si è resa dunque necessaria l'evacuazione e salvataggio di cinque persone prima di affrontare le fiamme che sono state domate successivamente. Le cause sono in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118.