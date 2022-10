Incendio intorno all'una della notte scorsa, tra domenica 16 e lunedì 17 ottobre, in viale Antonio Gramsci a Peccioli. Ad andare a fuoco un furgone telonato che è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto per lo spegnimento del rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cascina. Da chiarire le cause.