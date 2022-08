Ancora fiamme vicino alla Fi-Pi-Li: chiuso un tratto di superstrada

Ancora un incendio lungo la Fi-Pi-Li all'altezza dell'Interporto Amerigo Vespucci di Guasticce (Collesalvetti), nello stesso punto dove ieri erano andati in fumo diversi ettari di vegetazione tra sterpaglie e canneti. Come riporta LivornoToday, le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14 di oggi, giovedì 4 agosto, e il fumo ha presto invaso la carreggiata della superstrada che è stato subito chiusa per evitare pericoli agli automobilisti (uscita obbligatoria a Interporto Est per chi proviene da nord).



Sul posto stanno già operando squadre dei Vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero Drago 60 e di un altro mezzo aeromobile della Regione. Impegnate a terra squadre AIB (Antincendi boschivi) e la Pubblica assistenza di Rosignano.

