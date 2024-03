Fiamme in un appartamento: morte due donne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Dramma intorno alle 4 della notte scorsa, tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano. Due persone sono morte a causa di un incendio divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Morandini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, localizzate nella camera da letto, dove sono stati rinvenuti i corpi ormai senza vita di un'anziana signora e della sua badante, una donna di circa 60 anni. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto con la Pubblica Assistenza di Cascina e Fornacette. Due persone sarebbero invece riuscite a uscire spontaneamente da un altro appartamento situato a piano terra.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri.