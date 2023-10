Pontedera, scoppia la pentola a pressione: persona ferita

Disavventura domestica nella mattinata di martedì 17 ottobre per una persona residente in via Longo a Pontedera. La pentola a pressione sistemata sul fornello è improvvisamente esplosa, sbalzando all'indietro la persona che si trovava vicino ai fuochi della cucina. Il soccorso del personale sanitario a bordo di un'ambulanza è stato immediato: le cure si sono concentrate in particolare su uno degli arti superiori, investito dallo scoppio.