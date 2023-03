L’assessore alla Cultura incontra associazioni e cittadini al Centro Sms

Tutte le associazioni culturali, gli operatori del settore e i cittadini interessati sono invitati a partecipare a un incontro pubblico convocato il prossimo venerdì 17 marzo al Centro espositivo SMS (viale delle Piagge, ore 17.30). Lo rende noto l’assessore alla Cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani.

"L’incontro - spiega l’assessore Magnani - sarà l’occasione per confrontarsi con gli operatori culturali della città sull’importante lavoro portato avanti in questi anni e sulle iniziative ancora in corso sul territorio. L’appuntamento servirà anche a raccogliere idee e suggerimenti per valorizzare ancora di più le politiche culturali della nostra città. Invito pertanto tutti i cittadini interessati e le associazioni culturali del Comune di Pisa a partecipare a questa importante iniziativa".