Amministrazione Condivisa, collaborazione tra PA e Terzo settore: l'incontro a Pisa

La presentazione del Sussidiario, dello strumento di supporto informativo 'Mappafondo 2023' e del portale 'Amministrazione condivisa' della Toscana sono stati al centro dell’incontro che si è svolto oggi, venerdì 21 luglio, nell’auditorium dell’Azienda USL Toscana nord ovest in via Cocchi a Pisa, con la partecipazione dell’assessore regionale alle politiche sociali della Regione Toscana Serena Spinelli e la presenza di molti esponenti del Terzo settore, provenienti da tutti i territori aziendali.

L’evento, dal titolo 'Amministrazione Condivisa, collaborazione tra PA e Terzo settore', era il quarto della serie (dopo il primo a Firenze e altri due di area vasta) ed è stato organizzato da Regione Toscana, Cesvot e Forum del Terzo Settore, come importante occasione di approfondimento e di confronto operativo sull’argomento e sulla rilevanza strategica dell’attivazione degli istituti di co-programmazione e co-progettazione da parte della Pubblica amministrazione.

"La partnership tra pubblico e terzo settore - ha detto nel suo saluto la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani - è imprescindibile. Giornate come questa, oltre a fornire spunti e opportunità, ci aiutano a costruire un percorso più strutturato all’insegna dell’amministrazione condivisa. Dobbiamo mettere a sistema quanto c’è di buono ma anche aprirci all’ascolto della cittadinanza e da questo punto di vista il ruolo del terzo settore è di grande rilevanza".

"Gli strumenti presentati oggi - ha sottolineato l’assessore ai rapporti con l’associazionismo, welfare e servizi socio sanitari del comune di Cascina Giulia Guainai in rappresentanza dei sindaci - sono fondamentali nell’ottica della co-programmazione e della co-progettazione. E’ sempre più importante oggi capire i bisogni dei nostri cittadini, che stanno mutando molto velocemente. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questi incontri di approfondimento".

"Con questo quarto incontro - ha affermato l’assessore Spinelli - continua il percorso di confronto regionale. Terremo in grande considerazione le questioni emerse nel corso del dibattito, che in tutte le iniziative di area vasta che abbiamo organizzato hanno rappresentato per noi un arricchimento. D’altra parte il Sussidiario, che abbiamo presentato oggi, può essere sicuramente modificato e sviluppato. Segnalo inoltre l’importanza del portale, anche come spazio di discussione".

Dopo la presentazione del 'Mappafondo', strumento di supporto informativo alla programmazione zonale, sono stati effettuati alcuni approfondimenti, coordinati dalla direttrice dei servizi sociali Asl Toscana nord ovest Laura Guerrini. Hanno parlato altri rappresentanti del settore Welfare, innovazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione, quindi Michelangelo Caiolfa di Anci Toscana, Marco Mini del Forum Terzo Settore e Fabio Lenzi di Cesvot.