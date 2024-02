E' rimasto chiuso per la giornata di oggi, martedì 27 febbraio, l’asilo nido a gestione indiretta Nido d’Infanzia San Rossore a Pisa. Nella notte, probabilmente a causa dell’intensa pioggia, si è verificata la caduta di due elementi leggeri del controsoffitto in una porzione limitata della struttura, provocando l’entrata di acqua in un’aula dell’asilo dove è presente anche la cucina.

Considerata l’esigenza di verificare il normale funzionamento della cucina e dei quadri elettrici, l’asilo nido per la giornata di stamani è rimasto chiuso e le famiglie sono state avvertite in tempo utile della chiusura dovuta a motivi precauzionali, dato che i tecnici comunali non hanno riscontrato alcun problema strutturale.

"Stamani appena saputo del problema verificatosi all’asilo nido San Rossore - spiega il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Raffaele Latrofa - mi sono recato immediatamente sul posto per effettuare un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune. Dopo aver ricevuto rassicurazioni dai tecnici, che hanno escluso l’esistenza di problemi strutturali al controsoffitto, gli stessi hanno riscontrato che il problema è stato causato da infiltrazioni nel solaio, dovute al cattivo smaltimento delle acque meteoriche".

"Sono stati subito avviati gli interventi da parte della ditta incaricata della manutenzione degli edifici scolastici per il ripristino del controsoffitto, in modo da assicurare già da domani la fruibilità della struttura. Non sono stai riscontrati problemi né al funzionamento della cucina né ai quadri elettrici. Per la giornata di domani, a mero titolo precauzionale, rimarrà interdetta solo una piccola porzione larga un metro sotto l'area oggetto di infiltrazioni, per consentire la completa asciugatura del solaio. Ci scusiamo per le famiglie per il disagio causato dalla sospensione del servizio per la giornata di oggi".