Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, i Carabinieri, insospettiti da un’auto ferma sul ciglio della strada, hanno proceduto al controllo degli occupanti ed è emerso che la persona alla guida, a causa di episodi di violenza domestica, era stato colpito dal provvedimento del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex, presente nell’auto in quel momento.

Nonostante in quel momento la presenza della donna in compagnia dell'ex fosse avvenuta, in base alle sue dichiarazioni, su base volontaria, grazie alle normative vigenti volte a tutelare anche l’eventuale stato di sudditanza psicologica in cui solitamente versano le vittime di violenza, i militari hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato. L'uomo, dopo essere stato accompagnato in caserma per compiere le procedure di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata condotto al carcere di Livorno.