Sono in fase di realizzazione due nuovi attraversamenti luminosi sulla via Aurelia. Il primo precede la rotatoria all'incrocio con via Pisano, l'altro sul ponte dell'Impero direzione Navicelli, che comprende l'installazione di due ulteriori punti luce sul marciapiede che si collega a via Conte Fazio.

Inoltre è stato illuminato l'impianto semaforico a chiamata già esistente, sempre sul ponte dell'Impero, all'altezza della pista ciclabile di via Ippica. I lavori, effettuati anche in orario notturno per ridurre i disagi, sono realizzati da Pisamo per un importo complessivo di 25 mila euro.