Nuovi investimenti sulla sicurezza a Ponsacco. Sarà installata in via Roma, sopra la farmacia Gasperini, una telecamera con ben quattro ottiche a sostituire quella già esistente. Saranno ottiche con una capacità di zoom maggiore rispetto alle attuali. Un’ottica sarà puntata su piazza D’Appiano, una su via Roma e due su piazza della Repubblica. Oltre a ciò verrà aggiunta una nuova telecamera dedicata alla lettura targhe, questa molto gradita alle forze dell’ordine. Ci saranno altre due nuove telecamere che verranno collocate nel giardino di villa Elisa, una servirà a monitorare la parte iniziale di via Dei Mille, l'altra la parte a parcheggio di piazza della Repubblica.

"Un intervento di circa 30mila euro - spiegano il sindaco Francesca Brogi e il vicesindaco Massimiliano Bagnoli - realizzato ascoltando le esigenze delle nostre forze dell’ordine dei cittadini e dei commercianti. Un modo per migliorare l’impianto attuale aggiungendo altri occhi elettronici alle telecamere già esistenti e migliorando la precisione delle attuali. In questi anni gli investimenti sulla sicurezza sono stati molti. Abbiamo messo telecamere nei luoghi sensibili come all’ingresso del cimitero, impianti sportivi, alle scuole e nei parchi, nel centro storico e nelle strade di accesso al paese e davanti i palazzi pubblici. Un deterrente per le azioni di bullismo e vandalismo ma anche importanti strumenti per le indagini delle forze dell’ordine. Da 16 telecamere in nove anni siamo passati a circa 50 occhi elettronici".