Tirrenia: al via gli interventi per il contrasto alla diffusione della 'cocciniglia tartaruga' sui pini

Prendono il via lunedì 21 agosto le prime misure fitosanitarie al contrasto della diffusione della cosiddetta 'cocciniglia tartaruga' (Toumeyella parvicornis). Il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, competente per materia, ha trasmesso precise indicazioni tecnico pratiche per le attività da svolgersi nel più breve tempo possibile al fine di contenere la diffusione di questo pericoloso insetto nocivo per le piante, in particolare i pini domestici.

Di recente, infatti, il focolaio nel quale si è insediata inizialmente la 'cocciniglia tartaruga' è stato individuato a Tirrenia, nell’area del parco di Ciclilandia (circa 45mila metri quadrati) di proprietà comunale, compresa tra piazza dei Fiori, via dell’Edera e via Pisorno. Qui saranno realizzati gli interventi fitosanitari e diretti sui pini domestici già infestati. Una seconda fase sarà attivata nella prima quindicina di giorni di settembre.

L’Ufficio Verde del Comune di Pisa è supportato dal Servizio Fitosanitario regionale e dal Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), principale ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, vigilato dal Ministero dell’Agricoltura.