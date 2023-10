A Casciana Terme-Lari la campagna nazionale 'Io non rischio' per le buone pratiche di protezione civile

Volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Sarà una giornata all'insegna della prevenzione con approfondimenti sul rischio alluvione e terremoto sabato 14 ottobre, dalle 9.30 in Piazza Garibaldi a Casciana Terme, con protagonisti i volontari della Croce Rossa. Alle iniziative della mattina parteciperanno anche alcune classi della scuola secondaria di Primo Grado Torquato Cardelli, mentre nel pomeriggio ci sarà un dispiegamento dei mezzi di protezione civile di Croce Rossa, Misericordia e Vigili del Fuoco di Lari. Come evento collaterale alla manifestazione ci sarà la presenza di Spiderman, che dalle 15.30 incontrerà i più piccini per coinvolgerli nelle azioni di sensibilizzazione.

"Io non rischio rappresenta una straordinaria occasione di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza - dichiara il sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni - per questo collaboriamo all’iniziativa sempre con grande entusiasmo. Ringrazio i volontari della nostra Croce Rossa per essere riusciti anche quest’anno ad organizzare 'Io non rischio' a Casciana Terme Lari, così come Misericordia e Vigili del Fuoco per aver voluto collaborare ad un evento che ci permette di fare sensibilizzazione su un argomento fondamentale: la sicurezza. L’invito che faccio ai Cittadini è quello di partecipare e seguire gli appuntamenti in programma".

"Il nostro obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul tema della conoscenza e della riduzione del rischio, promuovendo la cultura delle buone pratiche di Protezione Civile, diffondendo i consigli di uno stile di vita più sicuro, preparando la comunità alla gestione delle calamità affinché i cittadini non diventino solo 'vittime' ma anche i primi a prendere parte alla risposta ad un evento emergenziale", ha commentato il vicepresidente del Comitato Locale della Croce Rossa di Casciana Terme e referente 'Io non rischio', Enrico Giacobbe. "Fondamentale per la riuscita della giornata è l’apporto dei volontari che metteranno in opera non solo quanto appreso in occasione della formazione specifica avvenuta negli scorsi mesi con i Formatori del dipartimento di Protezione civile ma anche il proprio quotidiano modo di fare volontariato. Un volontariato quello della nostra Associazione, organizzato, formato, sensibile, professionale, competente, consapevole e che ama mettersi in gioco! Un volontariato fatto di persone in prima persona che vede in azione Operatori e non semplicemente dei volontari!".