'Io non rischio' in Corso Italia: come comportarsi in caso di emergenza?

Sabato 14 e domenica 15 ottobre a Pisa si svolgeranno le giornate nazionali della campagna 'Io non rischio. Buone pratiche di protezione civile'. L’appuntamento è in Corso Italia (dalle 09.00 alle 18.00) con la partecipazione della Croce Rossa Italiana-Comitato di Pisa e della Pubblica Assistenza di Pisa. I volontari spiegheranno cosa fare prima, durante e dopo una eventuale emergenza.

Con l’occasione, il Comune di Pisa ha lanciato sui suoi social una campagna per promuovere la iscrizione dei cittadini al sistema di allertamento 'AlertPisa', che permette di ricevere avvisi relativi alle allerte meteo e/o emergenze che interessano il territorio comunale. Possono registrarsi tutti i residenti e domiciliati a Pisa o che hanno comunque un interesse ad essere informati su criticità che possono verificarsi nel territorio comunale. La registrazione è gratuita e consente di scegliere se ricevere comunicazioni tramite sms e email (sono obbligatori), notifiche su app, chiamata su linea fissa e linea cellulare. Attualmente sono 5.800 i cittadini iscritti al servizio AlertPisa. Alla pagina www.comune.pisa.it/alertpisa il link per procedere alla registrazione al sistema di allertamento.

'Io non rischio' è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.