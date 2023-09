Edilizia, irregolarità in un cantiere: intervengono i Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con l’ausilio dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno denunciato in stato di libertà un titolare di cariche di un'impresa edile, elevando anche alcune sanzioni amministrative e ammende per diverse centinaia di euro.

I militari hanno effettuato un accesso in un cantiere nell’ambito di una campagna congiunta di controlli, e durante l’ispezione sono state accertate alcune irregolarità relative alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Le irregolarità amministrative emerse sono state contestate al titolare, che stava operando nel cantiere edile e che è stato poi segnalato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per l’esame della sussistenza di profili penali.