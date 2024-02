Controlli, lavori nel cantiere non a norma: scatta una denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Volterra e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno eseguito una verifica congiunta all’interno di un cantiere edile nel territorio volterrano. Al termine degli accertamenti i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa una persona per non aver perimetrato con parapetto lo scavo effettuato per l’ampliamento dell’edificio oggetto dei lavori. All’esito del controllo è stata elevata un’ammenda di circa ottocento euro.