Dalla ricerca del lavoro, all’orientamento scolastico e universitario, fino alla facilitazione digitale e al supporto informatico per il disbrigo di pratiche amministrative. Lo sportello 'Informagiovani' di Ponsacco è diventato punto di riferimento per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia e per chi è in cerca di consigli sulla propria formazione e, nonostante il nome, ha un’utenza che non conosce limiti d’età. Un ufficio aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì all’interno del museo del legno, su corso Matteotti.

"Grazie all’Informagiovani e a Silvana che tutte le mattine è qui ad accogliere l’utenza - commenta Stefania Macchi assessore alla cultura e all’istruzione - un lavoro che ha bisogno di grande empatia, comprensione e di un aggiornamento continuo. In questo periodo lo sportello sta supportando molto anche l’ufficio scuola del Comune per l’iscrizione ai servizi scolastici. Per agevolare le famiglie, da qualche giorno, è possibile scaricare i bollettini direttamente all’Informagiovani così da concludere l’iscrizione ai servizi in modo più veloce. Per gli uffici del Comune è un grande supporto il sapere di poter contare su un servizio di questo tipo".

C’è tempo, infatti, fino al 6 agosto per iscriversi ai servizi scolastici (refezione, trasporto e sorveglianza) per il prossimo anno scolastico. Le domande devono essere compilate esclusivamente online e per accedere c’è bisogno dello Spid o della carta d’identità elettronica. Un modo per rendere sempre più veloce e automatico l’utilizzo dei servizi che però può comportare un ostacolo per chi non ha un computer o non va d’accordo con la tecnologia.

L’Informagiovani è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30, il martedì dalle 9 alle 12 mentre il venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e da settembre sarà prolungato di due ore l’orario del venerdì mattina. Per prenotare un appuntamento è necessario contattare il numero 0587 731323.