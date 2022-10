Sostenibilità ambientale e risparmio energetico: a Cascina altre 536 lampade a led per l'illuminazione pubblica

Sono riprese a ritmo serrato a Cascina le sostituzioni dei vecchi lampioni con quelli di ultima generazione. Altri 536 corpi illuminanti a led sostituiranno infatti, nei prossimi giorni, i vecchi lampioni al vapore di mercurio, con un notevole risparmio energetico e un minor inquinamento. “Voglio ringraziare anche pubblicamente - sottolinea il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai Lavori pubblici - il personale degli Uffici Lavori Pubblici e Manutenzioni comunali per aver compiuto, anche in questo caso, un ottimo lavoro di progettazione e programmazione. Con questi interventi andiamo a migliorare la qualità dell’illuminazione, conteniamo i consumi e diamo un importante contributo alla qualità complessiva dell'ambiente, un aspetto non certo secondario”.

Questi i paesi e le strade interessate dall'intervento.

- Latignano: Via Rotina, Via Risorgimento, Via Piccina, Via Rotinella, Via Gigli, Via Callas, Via 4 Novembre, Via De Amicis.

- Santo Stefano a Macerata: Via Arnaccio, Via Macerata, Via Fossi Doppi.

- San Benedetto: Via dell'Arno. San Lorenzo a Pagnatico: Via Stradiola, Via Pagnatico, Via San Lorenzo, Via Spinelli, Via dell'Arancio, Via del Borghetto. - - San Frediano: Via Modda, Via Dalla Chiesa, Via Santa Maria, Via Sacco e Vanzetti.

- Visignano: Via Moggi, Via Rocchi, Via Pratale.

- Titignano: Via di Quarto, Via Meliani (dalla Tosco Romagnola alla ferrovia).

- Ansa dell'Arno: Via San Sisto, Via Garzella, Via delle Poggere, Via Musigliano, Via dei Piastroni.

Di questi 536 lampioni, poco più della metà (282) sono stati realizzati grazie all’intercettamento di fondi ministeriali, mentre gli altri 254 con finanziamento comunale. I nuovi corpi illuminanti funzioneranno con lampade da 55W, mentre quelli vecchi utilizzavano lampade da 100 o 125W, con un risparmio energetico pari al 51%. Non solo: nel centro storico sono già state cambiate 50 lanterne e sono in programma per i prossimi giorni le sostituzioni di altri 65 corpi, per un totale di 115 elementi e un risparmio sui consumi pari al 65%.

nfine sono state sostituite le plafoniere nelle seguenti scuole: nido L’Aquilone, infanzia Dalla Chiesa e primarie Pascoli, Giovanni XXIII e Fucini.