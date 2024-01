Sono stati installati stamattina, 22 gennaio, i primi moduli mobili che accoglieranno gli ambulatori del padiglione F dell’ospedale Lotti di Pontedera. Nella piazza di fronte all’ingresso dell’ospedale, in via Roma, nell’area di cantiere ancora delimitata dalle reti arancioni, due grandi tir hanno piazzato i primi due box che andranno a comporre la struttura destinata ad accogliere temporaneamente 16 ambulatori: 9 di oculistica, 6 di cardiologia e uno di allergologia.

La struttura modulare sarà dotata di impianti di condizionamento caldo/freddo, servizi igienici, sale di aspetto e sarà completamente cablata per collegare gli ambulatori a internet.

"Si tratta di una soluzione temporanea che ci consentirà di svuotare il padiglione F - spiega Luca Nardi, direttore sanitario dell’ospedale pontederese - che deve essere abbattuto e ricostruito per far posto al nuovo Pronto Soccorso. Gli ambulatori di cardiologia, di oculistica e di allergologia resteranno nella struttura a moduli per il tempo necessario a realizzare i nuovi spazi per la mensa e per gli spogliatoi centralizzati, dai sei ai dodici mesi circa, poi saranno definitivamente spostati nel padiglione C".