Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, martedì 11 luglio, dalle ore 8 alle 14, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Boito, Camugliano, Chiavaccini, Da Palestrina, Da Vinci, Della Robbia, Donizetti, Giotto, Marconi, Mascagni, Modugno, Puccini, Puntale, Riotta, Rossini, Sanzio, Valdera, Valdera Capannoli e Vivaldi. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà allestito un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo con due autobotti: una posizionata in via Camugliano, nei pressi della scuola d’infanzia e l’altra in via Valdera Capannoli all’altezza del civico 30.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 12 luglio, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.