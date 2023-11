Minaccia di morte il barista per il resto in spiccioli: si accende la lite fuori dal locale

Intervento intorno alle 22 di ieri sera, 14 novembre, in piazza della Stazione a Pisa da parte di una pattuglia della Polizia di Stato per una lite tra due uomini. Gli agenti li hanno separati e hanno fatto intervenire anche un'ambulanza, poiché uno dei due uomini aveva ricevuto due pugni sul viso e presentava una ferita da suturare.



Secondo quanto ricostruito la lite si era originata in un bar di viale Gramsci, dove un 47enne di origini campane aveva consumato da bere e discusso con il barista perché, a suo dire, aveva ottenuto il resto in monete spicciole anziché banconote. Il 47enne infuriato aveva minacciato di morte l'esercente ed era uscito dal locale, raggiunto poco dopo da un amico del barista, un cittadino nordafricano, che lo aveva colpito con due pugni al volto, atterrandolo.



I poliziotti hanno riportato la calma, identificato le parti ed invitato i compartecipi a sporgere querela; il 47enne che era stato colpito ha poi rivolto la sua ira sia contro gli agenti che contro il personale sanitario, tanto che i poliziotti hanno scortato l’ambulanza fino al Pronto soccorso per evitare aggressioni ai sanitari e denunciato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale.