World Car Free Day: lungarni e Ponte di Mezzo chiusi al traffico

Domenica 18 settembre Pisa aderisce per la prima volta al World Car Free Day che prevede la chiusura del Ponte di Mezzo e il divieto di transito alle auto sui Lungarni Pacinotti, Gambacorti, Mediceo e Galilei dalle 7,30 alle 13. L’evento fa parte della Settimana europea della mobilità dal 16 al 22 settembre organizzata da Comune di Pisa e Pisamo. Sono previste esibizioni, camminate, run track, biciclettate, presentazioni di libri ed eventi collaterali che culminano nella grande colazione sul Ponte di Mezzo aperta a tutti i partecipanti, organizzata in collaborazione con Confcommercio Pisa.

Il programma di domenica 18 settembre

Dalle 9.00. AD1063. City Track Run, Lungarni e Piazza Carrara

Dalle 9,30 alle 11.30. Confcommercio Pisa, Colazione sul Ponte, Ponte di Mezzo

Dalle 10. Polevolution XL Pisa. Esibizioni, Ponte di Mezzo

Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19: Ridemovi, Piazza XX Settembre.

Dalle 15 alle 19: Bit Mobility. Bit City Life, Piazza Garibaldi.

Dalle 11 alle 13. Libreria L'Orsa Minore, Pedalata Letteraria sui Lungarni

Dalle 17 alle 19. Libreria L'Orsa Minore, Camminata Letteraria sui Lungarni

Lunedì 19 settembre proseguono gli eventi, che nella mattinta saranno dedicati ai bambini delle scuole:



Ore 10,30 Assessorato alle Politiche Educative Comune di Pisa, Presentazione del libro “Green Pisa” in collaborazione con gli Istituti Scolastici

Dalle 15 alle 19 Bit Mobility, Bit City Life, in Piazza Garibaldi.

Dalle 16 alle 19 Tower Bike, Esposizioni, Piazza XX Settembre.

Dalle 16 alle 19. Assessorato alle Politiche Educative Comune di Pisa. Presentazione del libro Green Pisa in collaborazione con gli Istituti Scolastici. Logge di Banchi. Ore 10,30.

Modifiche al traffico per domenica 18 settembre

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o comunque fino al termine della manifestazione saranno chiusi al traffico veicolare lungarno Galilei, lungarno Gambacorti, lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo;

Ponte di Mezzo: chiusura al transito veicolare, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del giorno 17.09.22 e dalle ore 07.30 alle ore 13.00 o comunque fino al termine della manifestazione per il giorno 18.

Sarà istituito il divieto di accesso, all’inserimento di tutte le strade e i vicoli, sui Lungarni oggetto del provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, F. Dal Borgo, S. Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Mecherini, Ricciardi, Conce, S. Antonio, S. Maria, Sapienza, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, P.zza Mazzini e inoltre solo su P.te della Fortezza il senso unico di marcia (da Lung. Fibonacci a Lung. Buozzi).

Al fine di consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul Lungarno Galilei e nella ZTL S. Martino e ai residenti della ZTL S. Antonio (comparto via Toselli - piazza Facchini – via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni: inversione del senso di marcia di Piazza S. Sepolcro e Via F. dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale in Via S. Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in Via Toselli, tratto da Corso Italia a Via Garofani con transito su Via Belle Donne con immissione sul Lungarno Gambacorti e immediato obbligo di svolta a sx su Via Mazzini; la corsia lato ovest del P.te della Fortezza e le due corsie lato est del Ponte Solferino saranno delimitate a cura della Pisamo, da coni di plastica, riservadone il transito ai partecipanti alla manifestazione.



Le auto parcheggiate sui Lungarni, chiusi al traffico veicolare, potranno percorrerli, solo in uscita, procedendo a passo d’uomo (5- Km\h); Sarà consentito il transito ai soli TAXI, per il trasporto dei clienti agli alberghi, con possibilità di accesso solo dalla zona interdetta al traffico. Le corse delle Autolinee Toscane – RATPDEV del settore urbano, potranno subire dei ritardi e delle deviazioni di percorso, adeguandosi ai provvedimenti al traffico veicolare sopra citati.