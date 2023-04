Omicidio Capovani: lutto cittadino nel giorno del funerale della psichiatra uccisa

E' stato proclamato per l'intera giornata di domenica 30 aprile dal Comune di Pisa il lutto cittadino in concomitanza con l'ultimo saluto pubblico alla dottoressa Barbara Capovani, medico psichiatra, responsabile dell‘Unità Funzionale Salute Mentale Adulti e SPDC dell’Ospedale di Pisa, morta a seguito delle ferite riportate nella brutale aggressione subita venerdì scorso, all'uscita dal lavoro.

Per l’intera giornata sarà listata a lutto la bandiera della Città di Pisa a Palazzo Gambacorti, con l’esposizione a mezz’asta di tutte le bandiere sul Palazzo Comunale e sul Ponte di Mezzo.



Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre alle ore 16 del 30 aprile al Palazzo della Sapienza è previsto un saluto pubblico per permettere alla cittadinanza di esprimere vicinanza alla famiglia della psichiatra.