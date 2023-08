Malore per un bambino nel parco acquatico: attivato l'elisoccorso

Sono stati attivati i soccorsi d'urgenza oggi, 23 agosto, in un parco acquatico di Tirrenia.: secondo le prime informazioni un bambino di 10 anni, intorno alle 14.30, ha accusato un malore mentre era in acqua, per una riferita sindrome da annegamento. Per l'assistenza e il trasporto in ospedale sono intervenuti l'ambulanza infermieristica, medicalizzata e l'elisoccorso.