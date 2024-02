Le immagini degli scontri tra manifestanti - quasi tutti studenti - e forze dell'ordine durante il corteo pro Palestina di venerdì 23 febbraio hanno scosso la città e suscitato reazioni da parte della politica; tra i numerosi commenti quello del sindaco di Pisa Michele Conti che si è definito 'amareggiato' dai fatti.

PisaToday è riuscita a parlare con alcuni studenti che hanno raccontato come si è svolta la manifestazione e come si è arrivati all'escalation di violenza da parte delle forze dell'ordine. Uno di loro si trova al pronto soccorso di Cisanello dopo aver ricevuto due manganellate.

"Il corteo è partito da Piazza Dante ed è arrivato in via San Frediano, dove avevamo visto che c'era già posizionata una camionetta della Polizia - racconta uno studente di 18 anni che frequenta il liceo scientifico 'Buonarroti' - l'obiettivo del corteo era quello di attraversare Piazza dei Cavalieri, cosa che non ci è riuscita perché proprio all'imbocco tra via San Frediano e Piazza dei Cavalieri, mentre il corteo avanzava intonando cori in modo assolutamente non violento, con il solo attacchinaggio di volantini informativi sulla protesta, un cordone di Polizia ci ha fermati. Tutto è iniziato mentre il corteo era fermo davanti al liceo artistico 'Russoli' per ascoltare un intervento di un manifestante. Alcuni ragazzi esponenti dei movimenti organizzatori della protesta sono andati a parlare con i responsabili delle forze dell'ordine per rendere nota la volontà del corteo di attraversare la piazza. Nel mentre ci siamo resi conto che un’altra camionetta si stava avvicinando dal lato opposto di via San Frediano, rispetto a dove ci trovavamo noi".

Altri due studenti confermano di aver visto arrivare la seconda camionetta della Polizia dalla direzione opposta della via rispetto a dove era fermo il corteo. "È stata così chiusa poi anche l'uscita dietro di noi all'altezza di Piazza Dante - raccontano - con un'altra squadra delle forze dell'ordine a bloccare via Tavoleria. Il corteo ha continuato ad avanzare per qualche metro con i manifestanti che camminavano con le mani alzate a dimostrare la loro volontà di protestare in modo pacifico. Arrivati di fronte alla barriera di scudi delle forze dell’ordine, queste hanno iniziato a respingerci e in pochi secondi la violenza ha visto un‘escalation che è proseguita a fasi alterne in cui c’erano spinte e botte a suon di manganelli e fasi più tranquille in cui si provava ad avanzare".

A raccontare cosa è accaduto durante i momenti ripresi nei video è lo studente del 'Buonarroti' che in quel momento era in testa al corteo. "A un certo punto è stata colpita una ragazza, il corteo ha reagito a quest'azione spingendo confusamente in avanti. Io ho visto un poliziotto bloccare una ragazza al muro facendole pressione sul collo con il gomito in modo molto forte, mi ha fatto impressione. Ho visto questa scena nell'attimo in cui ho scostato il braccio dalla mia testa e dagli occhi per pararmi dalle manganellate, e dopo poco sono stato colpito, forte, sulla tempia; un minuto dopo sono stato colpito di nuovo. A quel punto sono uscito dalla prima linea del corteo - prosegue lo studente - ma gli scontri sono continuati ancora per un po’. La Polizia ha iniziato ad avanzare con gli scudi e il corteo ad arretrare. Trovandomi ormai fuori dalla linea del corteo ho visto studenti tornare indietro dando la schiena ai poliziotti, e loro, nonostante ciò, hanno continuato a manganellare i manifestanti su schiena, nuca, e braccia".

Lo studente del 'Buonarroti' al pronto soccorso di Cisanello ha incontrato altri quattro ragazzi presenti al corteo, "uno con braccio rotto, due con un dito fratturato. Io ho lesioni che non dovrebbero essere gravi, aspetto la visita medica".