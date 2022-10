"Un negoziato per fermare la guerra": manifestazione per la pace lanciata dalle associazioni

Una nuova mobilitazione per la pace, promossa da associazioni e sindacati. Dopo un'assemblea pubblica lanciata da Arci, Acli, Anpi e Cgil per la costruzione di una manifestazione provinciale a Pisa, è stato fissato sul calendario l'appuntamento per il prossimo 21 ottobre: enti e movimenti si ritroveranno dalle ore 18 in Piazza della Pera, alla vigilia quindi della Settimana Onu per il Disarmo. "Ancora una volta l'invito rivolto ad associazioni, sindacati, gruppi che già sono attivi da mesi - spiegano i promotori - è quello di organizzare una piazza pacifista larga, ampia e partecipata per chiedere un immediato cessate il fuoco, affinché si giunga ad una Conferenza internazionale di Pace".

"L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia - proseguono - ha già fatto decine di migliaia di vittime e si avvia a diventare un conflitto di lunga durata portando conseguenze nefaste anche per l'accesso al cibo e all'energia di centinaia di milioni di persone, per il clima del pianeta, per l'economia europea e globale. Occorre cercare una soluzione negoziale, anche se ad oggi non si vedono iniziative politiche né da parte degli Stati, né da parte delle istituzioni internazionali e multilaterali". L'invito è quello affinché "il nostro Paese, l'Europa, le Nazioni Unite operino attivamente per favorire il negoziato avviando un percorso per una Conferenza internazionale di pace. Anche alla luce delle rinnovate ed inaccettabili minacce nucleari".

"Vogliamo inoltre ribadire - concludono gli organizzatori - che non c'è nessuna guerra da vincere, noi vogliamo vincere la pace. Per questo siamo contrari all'invio di armi, perché la guerra, soprattutto in un mondo globalizzato e interconnesso come il nostro, porta con sé solo altra guerra e dopo mesi possiamo vedere come nessuna soluzione di pace si intraveda all'orizzonte". La piazza di Pisa si pone come primo appuntamento verso quella del 5 novembre a Roma: "Sarà una piazza larga e partecipata, invitiamo ognuno a portare con sé la sola bandiera arcobaleno, per ribadire che l'unica cosa che conta in questo momento è solo la Pace".