'In piazza contro le bombe e i manganelli': in migliaia in corteo nel centro di Pisa

Sono oltre 6mila le persone che oggi, 2 marzo, hanno sfilato in corteo nel centro di Pisa per manifestare solidarietà alla Palestina e protestare per gli scontri dello scorso 23 febbraio in città tra manifestanti e forze dell'ordine.

Ad aprire il corteo un gruppo di una quindicina di ragazzi minorenni con gli striscioni 'Pisa non ha paura' e 'Pisa in piazza contro le bombe e le manganellate', quest'ultimo firmato dal coordinamento degli studenti medi pisano. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e tante sono state le bandiere della pace e della Palestina portate in corteo.

Il corteo è partito intorno alle 15, in ritardo di un'ora causa della pioggia, da piazza Vittorio Emanuele e si è snodato per il centro, fino ad arrivare in piazza dei Cavalieri. Alla manifestazione erano presenti anche esponenti politici locali della sinistra e del Pd, collettivi universitari, docenti di scuole superiori e sindacati. Durante il corteo sono stati scanditi slogan contro Israele definito uno 'Stato fascista e terrorista'.