A Marcello Lippi il 'Premio Mazzinghi': Pontedera celebra il suo campione di pugilato

E' Marcello Lippi il vincitore della seconda edizione del Premio Mazzinghi. Lo ha deciso la apposita commissione che si è riunita nel pomeriggio di ieri, 22 settembre, e che ha scelto di assegnare al notissimo allenatore ed ex calciatore il premio in memoria del grande pugile pontederese, che, come da regolamento, va "ad un atleta o ad una personaggio del mondo dello sport che si è particolarmente distinto per comportamenti virtuosi in ambito sportivo e nella società".

Giudizio unanime della commissione, formata dalla famiglia Mazzinghi, da illustri giornalisti (Dario Torromeo e Ugo Russo) e dall'Amministrazione comunale, sulla figura di Marcello Lippi. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006 e cinque scudetti con la Juventus che ha portato anche alla vittoria della Champions League e della Coppa Intercontinentale, Lippi sarà premiato il 7 ottobre nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Era.

Sarà il clou di una due giorni che Pontedera dedicherà ad Alessandro Mazzinghi. Al campione pontederese di pugilato, scomparso nel 2020, sarà infatti intitolata una piazza nel centro cittadino. La cerimonia è in programma nella mattinata (ore 12) di venerdì 6 ottobre.

La piazza scelta, come già stabilito con delibera della Giunta comunale, è il largo che si trova nella parte finale di via Gioacchino Rossini, adiacente a Piazza dei Teatro. Lì, oltre alla targa toponomastica, sarà collocato anche un pannello biografico dedicato a Mazzinghi. La sera di venerdì 6, al Teatro Era (Sala Cieslak, ore 21) spettacolo a ingresso libero con la partecipazione di personaggi sportivi di fama, che ricorderanno il grande campione. Il giorno successivo, sabato 7 ottobre, sempre nella stessa location (il via alle 18.30), seconda edizione del premio 'Alessandro Mazzinghi', che sarà consegnato a Marcello Lippi, mentre il premio dell'Amministrazione comunale, dedicato a una realtà sportiva locale che si è particolarmente distinta, andrà alla società Club Scherma Valdera, per i successi e i risultati ottenuti e per la partecipazione al progetto SchermAbilità.