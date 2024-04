"Tutta l'US Città di Pontedera piange la scomparsa di Mattia Giani - il cordoglio della società granata - Mattia era il fratello di Elia Giani, ex calciatore granata nella stagione 2020/21. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore". "Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Mattia Giani - il dolore espresso dal club nerazzurro - Mattia ha fatto parte del nostro settore giovanile e tutti lo ricordiamo per le doti umane e professionali che lo hanno portato spesso ad aggregarsi anche alla Prima squadra. Oggi è arrivata, purtroppo, una notizia che mai avremmo voluto ricevere e in questo momento il presidente Giuseppe Corrado a nome della società tutta è vicino ai suoi genitori, al fratello Elia, ai famigliari e a tutte persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. Ciao Mattia, non ti dimenticheremo".

Mattia ha militato in numerose società calcistiche toscane. Partendo nel 2015 dalla Primavera dell'Empoli, poi il Pisa, il Ponsacco e altre realtà fino al 2022 quando è approdato nel Castelfiorentino United. Il fratello Elia, due anni più giovane, gioca nel Legnago in Serie C.



Il malore che ha colpito il giovane attaccante del Castelfiorentino, per una assurda coincidenza, è avvenuto proprio nel giorno dell'anniversario di Piermario Morosini, calciatore del Livorno che proprio il 14 aprile del 2012 è morto in seguito ad una crisi cardiaca nel corso della partita dei labronici in casa del Pescara.

E sempre ieri, 14 aprile, momenti di apprensione a Udine per il calciatore della Roma Evan N'dicka, che ha accusato un malore durante il match.