Hanno derubato due ragazzini di 12/13 anni, loro, di qualche anno più grandi. A colpi di minacce, senza mostrare armi. Non ci sono stati feriti, ma la paura è stata tanta, data anche l'età delle vittime. E' successo a Marina di Pisa, questa notte, fra l'8 e il 9 luglio, intorno a mezzanotte e mezzo.

Sul caso indaga la Polizia. Gli agenti sono intervenuti a seguito della denuncia delle vittime. Secondo le informazioni al momento raccolte dagli inquirenti, i due sospettati, per ora irreperibili, avrebbero avuto fra i 17 e i 18 anni, all'apparenza nordafricani. Hanno avvicinato i loro obiettivi e si sono fatti consegnare del denaro. Poi si sono dileguati in direzione lungomare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e rintracciare i responsabili.