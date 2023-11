Mobilità alloggi erp di Pisa: pubblicata la graduatoria provvisoria

Approvata la graduatoria provvisoria del secondo aggiornamento del 'Bando generale per la mobilità di alloggi erp 2022' delle domande pervenute fino al 15 novembre 2023. E' possibile consultare la propria posizione attraverso il numero di protocollo assegnato alla propria domanda al momento della presentazione, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pisa in 'Area tematica CASA/Mobilità Alloggi erp'.

Ai sensi dell’art. 7 del bando, gli interessati possono presentare opposizione entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e quindi tassativamente entro il 30 novembre alle ore 23.59. Il modulo di opposizione, avverso il punteggio attribuito o l’esclusione, deve essere inoltrato esclusivamente in modalità on-line, sul portale dei Servizi on line del Comune di Pisa, al link dedicato. L’accesso al portale sarà consentito tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta Identità Elettronica) oppure Cns (Carta Nazionale dei Servizi). La domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega. Non saranno accolte domande presentate con modalità di invio diverse da quella indicata. Per ogni ulteriore informazione, è possibile scrivere all’ indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it.