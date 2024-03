Autolinee Toscane informa che per la festività pasquali, il 25 aprile e il 1° maggio, vi saranno modifiche nel servizio di traporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, nel bacino di Pisa.

Da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile (compresi), durante le vacanze di Pasqua, dato che le scuole rimarranno chiuse, vi sarà il servizio senza scuole. Per cui non si svolgeranno le seguenti linee scolastiche:

- Urbano Pisa: Linee 18, 71, 81, 160

- Urbano Pontedera: Linea 2

- Extraurbano: Linee 181, 182, 220, 280, 291, 340, 370, 375, 440, 781, 782.

Poi domenica 31 marzo, Pasqua, servizio festivo ridotto. Per cui saranno in vigore le seguenti linee:

- Urbano Pisa: Linee 1+, 2, 3+, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 190

- Extraurbano: Linee 30, 180

- Va ricordato che per queste linee il servizio si svolgerà con inizio alle ore 8 circa e termine alle ore 20:30, con sospensione dalle ore 13 circa alle 15:30 circa.

Lunedì 1° aprile, Pasquetta, servizio festivo.

Giovedì 25 aprile servizio festivo.

Mercoledì 1° maggio servizio festivo:

- Urbano Pisa: soppresse le linee a tariffazione urbana (quindi Linee 1+, 2, 3+, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 21, 22), eccetto Linee 25 e 26.

- Urbano Volterra soppresso.

Inoltre Autolinee Toscane informa che nel bacino provinciale di Pisa dal prossimo 28 marzo, come deciso dalle istituzioni preposte, vi saranno modifiche nei percorsi e negli orari di alcune linee bus TPL per venire incontro alle esigenze dell’utenza.

Nel dettaglio:

- LINEA 140: La corsa Pontedera-Calcinaia-Vicopisano delle ore 8:50 viene anticipata alle ore 7:35. Gli utenti di Calcinaia ove la corsa transiterà alle ore 7:52, a Vicopisano possono cambiare ed utilizzare la corsa della linea 130 in partenza da Vicopisano alle ore 8:08 con destinazione Pisa.

La corsa Vicopisano-Calcinaia-Pontedera delle ore 9:17 viene anticipata alle ore 8:08. Questa corsa attende coincidenza con la corsa della linea 130 proveniente da Pisa delle ore 7:10.

- LINEA 190 - LINEA 180. La corsa linea 190 Pisa-Cascina delle ore 6:50 viene anticipata alle ore 6:40 per consentire il consequenziale anticipo della corsa linea 180 Cascina-Fornacette-Pontedera Stadio dalle ore 7:25 alle ore 7:15, con arrivo programmato allo Stadio di Pontedera (Villaggio Scolastico) alle ore 7:36.

LINEE A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO PIAGGIO. Sono previste alcune lievi modifiche di orario (anticipo di 10 minuti) a vantaggio dei dipendenti dello stabilimento Piaggio perfezionando gli orari del servizio TPL con gli orari dei turni.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.