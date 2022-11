Stazione: molesta da ubriaco alcune ragazze, in mano un coltello

Controllo straordinario, ieri 31 ottobre, da parte della Polizia di Pisa, per assicurare l'ordine pubblico sia in centro che in periferia. Il bilancio finale parla di 41 persone e 16 veicoli sottoposti a verifica.

Per quanto riguarda la zona stazione, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, dal pomeriggio fino alla sera, a cui hanno partecipato sotto il coordinato dalla Questura due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato ed una pattuglia della Polizia Municipale. Le operazioni si sono estese fino a Riglione e Sant'Ermete. Oltre ai numeri sopracitati circa le verifiche, da segnalare c'è l'intervento effettuato su chiamata di alcune ragazze, che hanno chiesto aiuto per l'atteggiamento molesto di una persona che brandiva un coltello e le apostrofava con frasi sconclusionate e insistenti.

Gli operatori hanno circondato l'uomo e, a seguito di perquisizione sul posto, gli hanno sequestrato un coltello che celava nella tasca posteriore dei pantaloni. E' stato portato in ufficio ed identificato per un sudamericano di 30 anni. E' stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e contravvenzionato per ubriachezza molesta. A suo carico inoltre è stato redatto l'ordine di allontanamento immediato dalla zona della stazione, previsto dalla normativa anti degrado urbano; in caso di trasgressione, oltre ad una multa, rischia l'adozione da parte del Questore della misura di prevenzione del Daspo urbano, con inibizione a circolare nella zona della stazione e del centro storico di Pisa fino ad un anno, pena una denuncia alla Procura della Repubblica.