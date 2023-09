Oltre 3mila presenze per la 49ª edizione di Montopoli Medioevo, 120 i commensali durante la cena del sabato e 170 persone per il campionato della Lega Arcieri Medievali. Questi sono i numeri del fine settimana che si è appena concluso e che ha visto il borgo celebrare le origini storiche del castello con la rievocazione organizzata dalla ProLoco di Montopoli in stretta collaborazione con il Comune.

"Un ottimo risultato - hanno commentato il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessore alla cultura Cristina Scali - grazie ai cittadini che hanno contribuito a rendere più realistica l'atmosfera medievale, alla Pro Loco per il grande lavoro svolto, ai tanti volontari impegnati affinché tutto filasse liscio e poi ai musici, ai danzatori, agli sbandieratori e agli arcieri che con la loro passione riescono, ogni anno, a far vivere al pubblico un'esperienza unica. Complimenti soprattutto al gruppo degli arcieri per essere riusciti a far avvicinare a questa disciplina anche tanti giovani, un bel segnale che fa sperare per il futuro della manifestazione. Grazie ai gruppi ospiti per la loro presenza e alla compagnia teatrale Passeportout per le loro divertenti performance. La rievocazione storica è la nostra festa più rappresentativa perché parla delle nostre radici e delle nostre tradizioni, una manifestazione in crescita che adesso può contare anche sul riconoscimento arrivato dalla Regione Toscana".

Grazie al ricco programma del sabato e della domenica i visitatori hanno potuto vivere nel borgo l'atmosfera di un'autentica festa medievale. Il palio è stato vinto da Perinsù con 107 punti contro i 75 dei Peringiù. Miglior arciere è del Perinsù, contrada della Croce di Sant'Andrea Riccardo Caponi.

"Felici e soddisfatti - aggiungono dalla Pro Loco Montopoli - perché abbiamo visto nei residenti un rinnovato entusiasmo intorno alla festa. Una partecipazione bella e sentita che abbiamo percepito già dai giorni precedenti alla festa, durante l'allestimento del centro storico. Siamo già al lavoro per il prossimo anno, per l'edizione numero 50 della Rievocazione, abbiamo diverse idee da sviluppare nei prossimi mesi".