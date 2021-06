Addio a Tuono Pettinato: cordoglio per la scomparsa del fumettista pisano

All'anagrafe Andrea Paggiaro, l'artista molto conosciuto nell'ambito dei comics in tutta Italia è morto all'età di 44 anni in seguito a una lunga malattia

La fumettistica italiana perde uno dei suoi interpreti più brillanti. All'età di 44 anni, dopo una lunga malattia, si è spento Andrea Paggiaro, l'artista pisano conosciuto e apprezzato in tutto il Paese con il nome d'arte di Tuono Pettinato. La sua carriera è decollata nel 2005, quando nella collaborazione con la casa editrice Campanila ha illustrato vari libri per l'infanzia. Ha realizzato le biografie a fumetti di Galileo Galilei insieme alla fisica Francesca Riccioni, Giuseppe Garibaldi e del matematico inglese Alan Turing, sempre con Francesca Riccioni.

Insieme ai fumettisti Ratigher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol & Mirco ha creato il collettivo Super Amici, con cui ha pubblicato le riviste Hobby Comics e Pic Nic. Il gruppo ha cambiato nome nel 2013, diventando Fratelli del cielo. Dal 2013 ha collaborato con il sito Fumettologica, per cui ha curato la rubrica Tippy Tuesday. Nel 2014 è stato premiato come miglior autore unico a Lucca Comics & Games. Ha inoltre collaborato con le riviste XL, Animals e Linus.

Questo il ricordo che l'account Facebook ufficiale di Lucca Comics & Games gli ha riservato: "Oggi è scomparso un grande artista e un amico, una persona che da anni era una presenza costante del nostro Festival: Tuono Pettinato. Lo abbiamo amato nei suoi folli incontri con il collettivo dei Fratelli del Cielo/Super Amici, ci ha accompagnati alla scoperta delle biografie di grandi artisti e scienziati, ed è stato capace di narrare con lucidità persino gli orrori della cronaca. Tra il 2018 e 2019 è stato al centro - insieme a Vittorio Giardino e Franco Matticchio - di una mostra europea che ha toccato tra le altre città come Bruxelles, patria del fumetto, e Parigi. Tuono Pettinato nel 2014 aveva vinto il Gran Guinigi come Miglior Autore Unico, ma la sua unicità era per noi in tanti piccoli gesti, nel suo raccontare per immagini con uno stile inconfondibile, nella sua ironia e autoironia, nella sua sintesi mai banale. Ci mancherai, Andrea".