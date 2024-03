Mancanza dei dispositivi di sicurezza e lavoratore in nero: maxi multa in un cantiere edile

Controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, in un cantiere edile nel territorio di un Comune del circondario. Al termine dell'ispezione è stata deferita in stato di libertà una persona per l’inosservanza delle disposizioni previste dalla specifica normativa di settore inerente la salute e la sicurezza sul lavoro.

I militari hanno contestato infatti alla ditta edile impegnata nel cantiere la mancata adozione di adeguate precauzioni volte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e cose e hanno evidenziato la presenza di un lavoratore sprovvisto di rapporto di lavoro.

Applicato anche il provvedimento di sospensione dell’attività per gravi violazioni alla sicurezza e per lavoro nero ed elevato un’ammenda ed una sanzione amministrativa per oltre 10.000 euro.