Santa Croce sull’Arno fa festa con le coppie sposate da cinquant’anni. Gli sposi d'oro hanno partecipato stamani, 16 dicembre, al Teatro Verdi, all’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale.

Nel 1973, anno in cui i coniugi festeggiati oggi si sono uniti in matrimonio, nel mondo imperversava la prima crisi petrolifera, in America veniva effettuata da parte di un ingegnere della Motorola la prima conversazione da un telefono portatile e in Cile veniva rovesciato il governo di Allende dal colpo di stato messo in atto da Augusto Pinochet. Mentre gli italiani seguivano le gesta del tennista Adriano Panatta che entrava per la prima volta nella top ten mondiale, e di Merckx che vinceva il Giro d’Italia per la quarta volta consecutiva. Lucio Battisti e Patty Pravo comandavano le hit parade nazionali, e sul grande schermo passava 'Amarcord' di Federico Fellini, film poi diventato un cult.

Le coppie santacrocesi, che hanno potuto rivivere fra brani e celebrazioni questa atmosfera durante la cerimonia, sono state omaggiate di fiori, foto ricordo e di un attestato, per ringraziarle della presenza e dell’esempio per la comunità di Santa Croce, oltre che della cartella 'Santa Croce sull'Arno una Terra Nuova Lucchese' con tavole grafiche dell’Architetto Massimo Tosi e note storiche di Valerio Vallini, che raccontano la storia antica della cittadina.

"E' un traguardo che significa molto più dei cinquant’anni di vita insieme - ha detto il sindaco Giulia Deidda - per questo siamo stati lieti di festeggiare insieme le nozze d’oro dei nostri concittadini, come facciamo tradizionalmente ormai dal 2018".

Le coppie presenti all'evento:

Gaetana Forgione – Nicola Saporito 3-02-1973

Sandra Piscitelli – Riccardo Ugolini 10-03-1973

Maria Grazia Niccolai – Maurizio Fontana 25-03-1973

Nicla Ballerini – Mario Pieragnoli 28-04-1973

Deanna Bertini – Orlando Bennati 29-04-1973

Michelina Valles - Luciano Signorini 29-04-1973

Antonella Cernicchiaro – Angelo Simoncini 02-06-1973

Luana Agnoli – Adriano Pieroni 9-06-1973

Gioia Landi – Ivano Parentini 28-07-1973

Gabriella Maestri – Roberto Senesi 29-07-1973

Carmela Abbate – Giuseppe Guarino 02-09-1973

Franca Grilletti – Ultimo Crepaldi 08-09-1973

Clara Pieracci – Andrea Giacinti 10-09-1973

Daniela Piazzesi – Edoardo Dami 30-09-1973

Anna Maria Pieracci – Angelo Boni 7-10-1973

Lorenza Biagi – Giordano Lami 25-10-1973

Laura Bertini – Serafino Mannini 1-12-1973

Isolina Martinelli – Claudio Giacomelli 19-12-1973

Maria Teresa Bocciardi – Vincenzo Grossi 29-12-1973

Giuseppina Roggi – Auro Spagnoli 29-12-1973