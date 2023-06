Non una pizzeria, ma una 'pinseria', per una nuova specialità da gustare a due passi dal mare. Si chiama 'Ma Pinsa Te', il nuovo locale inaugurato sul Lungomare di Marina di Pisa, in via Padre Agostino da Montefeltro 18, dall'imprenditrice 38enne Serena Ghionzoli, con il compagno 'pinsaiolo' 35enne Francesco Calabrò. Una coppia affiatata nella vita e nel lavoro, che realizza un nuovo sogno con il taglio del nastro dell'attività alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, dell'assessore al Commercio Paolo Pesciatini, del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, del presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, della consigliera comunale Virginia Mancini, di Donatella Fontanelli e Arianna Gherardeschi, responsabile territoriale e referente pubblici esercizi Confcommercio Pisa.

"A 8 anni dall'apertura del nostro primo locale, Hat - Hamburgeria agricola, sul Lungarno, abbiamo deciso di tuffarci in questa nuova avventura a Marina di Pisa", racconta emozionata la titolare Serena Ghionzoli. "Il mio compagno Francesco ha seguito un corso di formazione per pizzaioli specializzato sulla pinsa e avevamo da tempo l'idea di sperimentare questa nuova varietà ancora poco diffusa sul nostro territorio, più leggera rispetto alla pizza, croccante fuori, soffice dentro e altamente digeribile. Saremo aperti tutto l'anno, sfruttando lo spazio aperto a disposizione nella bella stagione e puntando più sull'asporto nei mesi invernali. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano per realizzare i nostri sogni e i nostri progetti".

Rivolge "i migliori auguri alla nuova attività" il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "Un locale innovativo che impreziosisce la straordinaria qualità di pubblici esercizi presenti sul territorio e contribuisce a valorizzare quel sistema di servizi e accoglienza che rende unico il nostro Litorale". "Diamo il benvenuto a una nuova attività sul nostro meraviglioso Lungomare, caratterizzata da un'estrema originalità, a partire dalla sua stessa denominazione, che permette di diversificare ulteriormente l'offerta commerciale del Litorale costituita da imprese di qualità", afferma l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini.

"E' un piacere vedere persone che investono e scommettono sul Litorale pisano, una vera speranza per la crescita e lo sviluppo dell'offerta", le parole del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. "Siamo felici di vedere l'apertura di un'attività che mancava sul territorio, conoscendo il valore di Serena sono sicuro che avrà un grande successo", dice il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. "Quando apre un nuova attività è un successo per tutti: per il territorio che dimostra la sua vivacità e attrattività, per gli imprenditori che hanno la possibilità di realizzare i propri desideri, quando poi si tratta di giovani, come in questo caso, è una gioia ancora più forte", gli auguri della consigliera comunale Virginia Mancini. In occasione dell'inaugurazione è stato organizzato un angolo cocktail in collaborazione con Piccinino Caffè.