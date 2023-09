Pesce fresco e specialità di mare sono di casa da 'Willo Fish', una vera e propria 'Bottega di Mare' che apre le sue porte a Pisa in via delle Medaglie d'Oro al numero 33. Un'apertura che William Granford, 42 anni, nato a Torino ma pisano a tutti gli effetti, sognava da tempo e che arriva con l'inaugurazione alla presenza del vicepresidente di Confcommercio Provincia di Pisa Massimo Bacherotti e dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

"Realizzo finalmente un sogno che avevo da ragazzo e che non ho portato avanti - raccoonta emozionato William Granford - dopo un infortunio che mi ha tenuto fermo a casa ho pensato tanto al mio futuro e mi sono tornate la voglia e l'entusiasmo di aprire una mia attività seguendo le passioni che ho coltivato all'istituto Alberghiero, ovvero il pesce e la cucina". Così comincia la prima avventura da imprenditore. "Ho sempre lavorato come dipendente nella grande distribuzione, un'esperienza che mi ha fatto crescere e acquisire esperienza, ma ora sono davvero felice: ho colto al volo questa occasione aprendo in quartiere tradizionale, dove le persone sembrano apprezzare questo tipo di attività e mi è sembrato il posto ideale dove far partire il progetto".

Da Willo Fish è possibile trovare "pesce fresco, per la maggior parte nostrale, preparati pronti per l'asporto e stagionati di mare: una novità che a Pisa non c'è e che cercheremo di far conoscere alla clientela".

"I migliori complimenti a William e all'intero staff", le congratulazioni del vicepresidente di Confcommercio Pisa Massimo Bacherotti. "Questo tipo di attività è davvero un valore aggiunto sotto tutti i punti di vista: per il servizio di qualità che è in grado di offrire e perché ha tutte le carte in regola per diventare un punto di aggregazione e socialità, contribuendo a rendere ancor più accogliente il quartiere".

"Salutiamo una nuova attività che si inserisce in un contesto cittadino molto popolato per garantire un servizio alla comunità locale e non solo, unitamente a un'offerta diversificata e caratterizzata dai prodotti ittici: attività come queste sono espressione di un tessuto economico dinamico e articolato", afferma l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.