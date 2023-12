La Magistratura dei Leoni dalla scorsa settimana ha una nuova sede a Oratoio. Il Comune di Pisa ha provveduto a recuperare il piccolo immobile di proprietà dell’Amministrazione che si trova all’interno del parcheggio davanti al campo sportivo della Scintilla, rimasto a lungo inutilizzato, abbandonato al degrado, vandalizzato al suo interno e con i muri esterni completamente imbrattati.

Dopo la consegna ai Mattaccini della sede civile nel parco pubblico di via Abba a Porta a Lucca, al Santa Maria del fondo in via Paoli, e in attesa dell’inizio dei lavori per la sede del San Martino nella ex sede dell’Annona, prosegue il progetto voluto dall'assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini, finalizzato a dare una sede a ogni Magistratura del Gioco del Ponte per sostenere l’attività di carattere civile nei quartieri di riferimento.

"E' arrivata a buon fine - spiega Bedini - un’altra operazione all’insegna della riappropriazione degli spazi. Il fondo ha avuto bisogno di essere ristrutturato, sono stati fatti gli allacci dell’elettricità e dell’acqua ed è stato completamente ritinteggiato, cancellando gli imbrattamenti che lo avevano deturpato, restituendo un aspetto dignitoso a una costruzione al centro del grande piazzale da cui si accede al campo sportivo. Con questa ulteriore assegnazione, prosegue il progetto di dare una sede civile a ciascuna Magistratura del Gioco del Ponte. Offrire una sede a titolo gratuito significa aiutare le Magistrature a sviluppare il loro radicamento sul territorio, avvicinando scuole, bambini e giovani del quartiere per promuovere iniziative che facciano conoscere la storia e le tradizioni di Pisa. Mi piacerebbe che le sedi civili delle Magistrature diventassero un punto di riferimento nei quartieri, che fossero conosciute e aperte il più possibile, che rappresentassero un presidio nel territorio".