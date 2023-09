Casciana Terme Lari: un nuovo scuolabus al servizio degli studenti

Sarà attivo già da domani, 15 settembre, giorno della prima campanella, per tutti gli ordini di scuola presenti sul territorio comunale di Casciana Terme Lari il servizio di trasporto scolastico. E ci sarà una importante novità come annuncia l'assessore alla Pubblica istruzione Chiara Ciccarè: l'arrivo di un nuovo scuolabus.

Il nuovo pullmino, il cui costo ammonta a 140.900 euro, è dotato di sollevatore e posto attrezzato per carrozzella, cinture di sicurezza per tutti e capienza fino a 49 alunni. Un mezzo maggiormente ecologico dotato anche di illuminazione interna a led. L’investimento si è reso necessario per rinnovare il parco mezzi in termini di sicurezza, comfort, minori consumi, incrementare le pedane per disabili e avere un mezzo maggiormente versatile anche per le gite scolastiche.



“Questa amministrazione fin dal suo insediamento nel 2014 ha sempre orientato le sue scelte per garantire un servizio efficiente e di qualità - ha dichiarato il sindaco Mirko Terreni - l'acquisto del nuovo scuolabus va proprio in questa direzione perché, insieme agli altri mezzi in dotazione, consente di rispondere in modo adeguato alla domanda delle famiglie, di essere adattabile alle varie esigenze connesse al mondo scolastico e di mantenere la capillarità sul territorio. Inoltre sono state avviate le procedure per l'acquisto di due ulteriori veicoli”.