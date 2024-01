Ventenne accoltellato a morte in Piazza Vittorio Emanuele II

Un efferato omicidio si sarebbe consumato a Pisa nella serata di ieri, 5 novembre. L'aggressione dai risvolti letali sarebbe avvenuta in Piazza Vittorio Emanuele II poco prima delle ore 23, momento in cui è stato attivato il soccorso in codice rosso ai sanitari del 118. A perdere la vita sarebbe stato un giovane sui 20 anni, di origine tunisina. La notizia è stata diffusa dai quotidiani locali nel primo pomeriggio di oggi, 6 gennaio.

La dinamica è tutta da ricostruire, delle indagini si occupano i Carabinieri. Secondo quanto si apprende i fatti si sarebbero svolti nei pressi dell'ufficio postale, nella zona dei portici, spesso occupati da personaggi di dubbia trasparenza. Lo scontro sarebbe stato violento, forse al termine di un confronto. Saranno le immagini della videosorveglianza a fornire elementi utili a fare luce sulla vicenda.