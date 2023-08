Marenia in sicurezza: niente vetro e alcol ai concerti di piazza delle Baleari

Saranno serate di grande musica e divertimento ma il tutto dettato da una parola d'ordine: sicurezza. E' stata pubblicata l'ordinanza sindacale che prescrive una serie di comportamenti durante gli spettacoli del cartellone Marenia in programma dal 16 al 20 agosto a Marina di Pisa. Mogol, Luigi Strangis, Ladri di carrozzelle e Planet Funk gli artisti che si esibiranno sul palco di piazza delle Baleari per regalare alcune ore di spettacolo a cittadini e turisti.



Con l'ordinanza dell'11 agosto il sindaco, al fine di evitare incidenti e disordini, prescrive che in occasione dei concerti in tutta l’area di piazza delle Baleari per

tutta la durata delle manifestazioni è vietato:

1. vendere o somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore al 5% di volume alcolico;

2. introdurre e detenere, all’interno dell’area spettacoli, recipienti in vetro ed in alluminio mentre sono ammesse bottiglie di plastica purchè prive del tappo di chiusura;

3. introdurre, detenere e far uso, all’interno dell’area spettacoli, di petardi, razzi, fumogeni o altro materiale esplodente o fumogeno oltre che mazze, bastoni ed altri oggetti potenzialmente contundenti;

4. collocare, all’interno dell’area spettacoli, automarket, bancarelle e punti temporanei di somministrazione di alimenti e di bevande;





Inoltre tutte le strutture movibili e rimovibili, collocate da privati all’interno dell’area spettacolo, dovranno essere prontamente rimosse al momento della chiusura della piazza e fino alla sua riapertura.Il sindaco dispone inoltre che gli agenti di pubblica sicurezza in servizio ed il personale dell’organizzazione provvedano a far rispettare l'ordinanza, con facoltà di ispezionare, ai varchi di ingresso, borse, zaini e simili.