Capannoli: i soldi trovati diventano pacchi di Natale per le famiglie bisognose

Un episodio casuale che in questo Natale regalerà un sorriso a chi ha più bisogno. E' la bella storia che arriva da Capannoli.

Circa un anno fa, nei pressi del supermercato Conad, furono rinvenuti 600 euro in contanti; dopo le previste procedure per reperire il proprietario da parte della Polizia Locale, oggi queste risorse si trasformano in pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose.

Conad Capannoli con Laura Paperini e Cecilia Giambelli hanno infatti messo a disposizione del Comune per queste feste natalizie i generi alimentari.

"La scelta è stata quella di destinare i soldi rinvenuti per caso a chi ha più bisogno" sottolineano dal punto vendita Conad di Capannoli e dal Comune, in un momento di difficoltà per molte famiglie.