Continua il confronto 'a distanza' fra il Pisa Sporting Club e il Comune di Pisa, questa volta sul centro sportivo previsto a Gagno, il Pisa Training Center. L'amministrazione ha annunciato ieri, 16 febbraio, che "prosegue nei tempi previsti l'iter autorizzativo per il rilascio del permesso a costruire". L'annuncio arriva pochi giorni dopo quello dell'atteso intervento al 'curvino' dell'Arena Garibaldi, per l'ampliamento della capienza di 500 posti.

Ha specificato il sindaco Michele Conti: "L'ufficio urbanistica-edilizia sta proseguendo l’analisi della pratica relativa al Pisa Training Centre. Il Pisa Sporting Club ha consegnato tutta la documentazione nei tempi pattuiti, comprese alcune integrazioni richieste dai tecnici comunali che stanno lavorando con il massimo impegno e disponibilità. Sull'argomento ho personalmente incontrato più volte i vertici della società nerazzurra: l'iter sta facendo il suo corso naturale, rispettando le tempistiche concordate. Una pratica che può anche non passare dal Consiglio comunale, ma solo dalla Giunta, essendo un piano attuativo conforme al regolamento urbanistico. La procedura può quindi cambiare, ma non cambia la sostanza: la tempistica per il rilascio del permesso a costruire, entro giugno, sarà rispettata".

"La proposta del Pisa Sporting Club - conclude Conti - mi ha convinto fin dalle prime battute. Un centro sportivo a due passi dalla Torre è un'occasione per la città, per più motivi: riqualifica un quartiere importante con tanto verde, attirerà tanti giovani da tutta Italia, sarà una vetrina internazionale per Pisa dal punto di vista dell'immagine. Sono convinto che sarà un centro all'avanguardia, all'altezza della società nerazzurra e della città di Pisa".

L'apprezzamento del primo cittadino è stato accolto con favore dalla società nerazzurra, che in una nota ha fatto sapere che "le dichiarazioni del Sindaco di Pisa Michele Conti rappresentano e consolidano il percorso intrapreso dall'amministrazione comunale assieme alla Società per la realizzazione del Pisa Training Center. Sono la conferma che il Pisa Sporting Club ha fatto e sta facendo quanto di sua competenza per portare alla realizzazione di un progetto di importanza strategica fondamentale per la Società, ma anche per tutto il territorio, rispettando quanto più volte dichiarato e illustrato alla cittadinanza e alla tifoseria. L'augurio è quello di poter proseguire spediti sul binario ormai tracciato, fiduciosi che le tempistiche previste dagli organi competenti possano essere scrupolosamente rispettate anche qualora non vi fosse il previsto passaggio in Consiglio comunale ma bensì una espressione della Giunta. L'obiettivo è arrivare alla partenza vera e propria dei lavori entro il prossimo mese di giugno così come da cronoprogramma condiviso con l'amministrazione comunale".

La chiosa è comunque un breve richiamo alla questione stadio: "Il Pisa Sporting Club spera adesso di poter procedere altrettanto speditamente alla risoluzione delle altre posizioni aperte con l'amministrazione comunale fra cui, anche ed ovviamente, quella relativa all'Arena Garibaldi".