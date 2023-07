I Carabinieri della Stazione di Bientina, operando insieme ai colleghi della Stazione di Calcinaia e del Norm di Pontedera, hanno arrestato un uomo che aveva in casa numerose armi, costruite artigianalmente, corredate di munizioni. Al soggetto era stato notificato nel maggio scorso il decreto prefettizio di divieto detenzione di armi e munizionamento.

I fatti sono avvenuti a Cascina e sono partiti da un diverbio in strada. L'uomo infatti è stato visto dai residenti muoversi sulla pubblica via con in mano una pistola tipo 'revolver', a salve, ma priva del tappo rosso. I Carabinieri, una volta arrivati sul posto dopo la chiamata, hanno raccolto informazioni ricostruendo che il soggetto aveva da poco avuto un alterco con alcune persone, per poi tornare a casa. Una volta accertato che si trattasse di lui, i militari hanno provveduto ad eseguire un'approfondita perquisizione domiciliare. E' così che sono state rinvenute le armi, costruite dal soggetto in un'officina annessa all'abitazione. Sono stati trovati altri pezzi di armi in produzione e una cinquantina di cartucce di vario calibro.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale. L'autore del reato è stato portato alla Stazione Carabinieri di Bientina e dopo le formalità di rito la competente Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.