"Ignoranza e visione infantile": Toscana Aeroporti risponde duramente a Petrucci e Fratelli d'Italia

E' durissima la risposta di Toscana Aeroporti al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci, che ieri, 22 settembre, ha visitato lo scalo Galilei di Pisa con l'intenzione di visionare l'avanzamento dei lavori di ampliamento del terminal. Un'iniziativa politica che non è proprio piaciuta all'azienda, che arriva anche a paventare una denuncia all'Enac e alla Polaria.

"Stupisce la prepotenza con cui il Consigliere Petrucci insieme ad una delegazione di Fratelli d’Italia - scrive in una nota Toscana Aeroporti - si siano presentati all’aeroporto di Pisa per un presunto 'sopralluogo' nei cantieri. Non è chiaro a che titolo e con quale mandato si pretenda di entrare in un cantiere in cui le regole di sicurezza sono la base per l’incolumità delle persone e l’accesso sia impedito per garantire tale incolumità. Stupisce ancora di più, anzi lascia a dir poco increduli, la tracotanza ed il disprezzo nei confronti della legge da parte del Consigliere e della sua delegazione che, con la complicità di non si sa ancora chi, abbiano preteso di entrare nell’area partenze senza alcun permesso e senza nessun controllo, violando impunemente le leggi sulla sicurezza aeroportuale. Cosa su chi indagherà l’Enac e la Polaria".

"Per non parlare - insiste la società - delle valutazioni sull’andamento dei lavori, che dimostra la totale ignoranza di come funzionano gli appalti e la gestione dei lavori in un aeroporto. Tutto ciò a fronte della ripetuta disponibilità da parte di Toscana Aeroporti ad organizzare un incontro con i tecnici per una descrizione accurata dei lavori, dei tempi, del cronoprogramma e di tutto il resto". La consigliera comunale Elena Del Rosso, presente all'iniziativa di ieri insieme al capogruppo Maurizio Nerini, aveva parlato di un prossimo "appuntamento con i tecnici tra 15 giorni", aggiungendo che "ci ha stupito apprendere che non ci sia un cronoprogramma".

Sul punto dei lavori Toscana Aeoporti non entra nel merito, nella sua risposta. Contrattacca invece sul fronte politico: "E’ avvilente continuare ad assistere, a distanza 8 anni, a un dibattito surreale e sterile sulla preminenza di un aeroporto a scapito dell’altro. Come detto ormai infinite volte il Sistema Aeroportuale Toscano è unico e formato da 2 scali, ma inutile parlare a chi non vuol sentire e vuol politicizzare argomenti che con la politica non hanno nulla a che vedere. Basterebbe guardare i numeri: da quado è nata Toscana Aeroporti il traffico passeggeri dell’aeroporto di Pisa è cresciuto del 15%, fino agli eventi legati alla pandemia mondiale; dal 2015 ad oggi Toscana Aeroporti ha speso in incentivi per il traffico di Pisa oltre 100 milioni di euro, come si può facilmente leggere sui bilanci dell’azienda. Fino al rinnovo, lo scorso marzo, dell’accordo pluriennale con Ryanair. Costi senza i quali lo scalo non potrebbe mantenere il proprio volume di passeggeri, non potrebbe generare l’aumento dei posti di lavoro, dell’indotto economico e sociale".

"Come Toscana Aeroporti - conclude - stiamo facendo la nostra parte, non senza sforzi, per supportare il traffico e per ampliare il terminal e continueremo ad assicurare il nostro impegno per la crescita dell’aeroporto. Auspichiamo che, ai nostri sforzi, si unisca una visione meno infantile e più di sistema che unisca le forze, invece di creare pretesti per diatribe politiche del tutto sterili. Se tutte le parti in causa, compresa Toscana Aeroporti, saranno in grado di creare un ecosistema favorevole allo sviluppo più complessivo della città, la sua attrattiva turistica, culturale, economica, la crescita dell’aeroporto di Pisa sarà la conseguenza naturale delle azioni intraprese".